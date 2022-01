Coppa d’Africa 2022: il Camerun vola in semifinale, battuto il Gambia 0-2 (Di sabato 29 gennaio 2022) Vittoria schiacciante per il Camerun nel quarto di finale di Coppa d’Africa 2022 contro il Gambia per 0-2. Match che vede i Camerunensi riuscire ad imporsi dal primo all’ultimo minuto. Fondamentale la doppietta di Toko Ekambi, che con la sua doppietta fa volare i suoi in semifinale. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con il Camerun che fa da subito la voce grossa. Ben 10 i tiri in porta di Anguissa e compagni, che però non riescono a sbloccare il match nei primi 45 minuti. Si va al riposo sullo 0-0. Anche il secondo tempo parte col vento in poppa, ma questa volta il gol lo trova subito il Camerun. Toko Ekambi di testa insacca alle spalle di Gaye. Poco dopo, lo stesso attaccante del ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Vittoria schiacciante per ilnel quarto di finale dicontro ilper 0-2. Match che vede iensi riuscire ad imporsi dal primo all’ultimo minuto. Fondamentale la doppietta di Toko Ekambi, che con la sua doppietta fare i suoi in. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con ilche fa da subito la voce grossa. Ben 10 i tiri in porta di Anguissa e compagni, che però non riescono a sbloccare il match nei primi 45 minuti. Si va al riposo sullo 0-0. Anche il secondo tempo parte col vento in poppa, ma questa volta il gol lo trova subito il. Toko Ekambi di testa insacca alle spalle di Gaye. Poco dopo, lo stesso attaccante del ...

