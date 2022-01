Classis Capital Sim, nasce il primo help desk per la tutela della patrimonialità delle imprese familiari (Di sabato 29 gennaio 2022) Un’innovazione nel mondo della gestione del risparmio: il programma denominato “Family Office Classis Capital” ideato e strutturato da Maurizio Esentato e dal management di Classis Capital Sim. L’obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori e i loro eredi a diventare protagonisti del sistema economico nazionale ed internazionale.Classis Capital Sim è diventata un polo di relazioni a cui aderiscono continuamente molte realtà familiari di impresa e pmi, che capiscono l’importanza di questo programma esclusivo. Fondamentale e propedeutica è la realizzazione di una diagnosi iniziale del modello di business della pmi familiare, sviluppata in collaborazione con un Centro Studi specializzato sulle imprese di Famiglia, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) Un’innovazione nel mondogestione del risparmio: il programma denominato “Family Office” ideato e strutturato da Maurizio Esentato e dal management diSim. L’obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori e i loro eredi a diventare protagonisti del sistema economico nazionale ed internazionale.Sim è diventata un polo di relazioni a cui aderiscono continuamente molte realtàdi impresa e pmi, che capiscono l’importanza di questo programma esclusivo. Fondamentale e propedeutica è la realizzazione di una diagnosi iniziale del modello di businesspmi familiare, sviluppata in collaborazione con un Centro Studi specializzato sulledi Famiglia, ...

Michele Zanusso nel Team di Classis Capital Sim Michele Zanusso entra nel Team di Classis Capital Sim come Senior Global Advisor, operando nel Triveneto. La significativa esperienza a livello imprenditoriale quale Amministratore Delegato e Partner di B&S Joint Institutional, una ...

