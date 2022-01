(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Penso ancora all'infortunio del 2016. Una mazzata. Prima delle Olimpiadi di Rio. Stavo benissimo. Sognavo l'oro. Sul più bello mi sono infortunato a Montecarlo mentre tentavo di superare 2,40, la soglia che ho in testa da anni". Così il campione olimpico di salto in alto Gianmarcoin un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha ricordato anche la sua impresa a 5 cerchi ainiziata con una notte di sonno lui che di solito prima delle gare non dorme mai. "Uno scherzo della natura -spiega il 29enne marchigiano-. Avevo pure ingaggiato un esperto del sonno. Invece quella notte sono crollato. Mistero. Il corpo si è imposto alla mente". Cosa le ha detto la mente quando ail giudice di gara ha chiamato lei eper chiedere se volevate continuare a sfidarvi o vincere ...

Advertising

TV7Benevento : Atletica: Tamberi, 'con Barshim siamo grandi amici nessuno poteva toglierci l'oro a Tokyo'... - Luxgraph : Atletica, la carica di Tamberi: 'Spacchiamo tutto anche quest'anno?' - zazoomblog : Atletica Tamberi in forma e carico per il 2022: “Spacchiamo anche quest’anno” - #Atletica #Tamberi #forma #carico - AnsaMarche : Atletica: Tamberi rientra da Mauritius, 'raduno produttivo'. Olimpionico dell'alto rientrato da stage a Mauritius - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Tamberi 'Pronto, spacchiamo anche quest'anno?' -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tamberi

Da bambina, avevo 7 anni, iniziai con l'. Poi il mio primo allenatore mi chiese se avevo ...d'estate è stata fonte di ispirazione? 'Ho gioito soprattutto per l'oro di Gianmarco. Un bel ...Personalmente la mia ispirazione è Gianmarco, capace di trionfare dopo tutto quello che a ... GUARDA IL TALK DITV CON LUCA LAI, GIOVANNI GALBIERI E CHITURU ALI Anna Chiara SpigaroloCosì il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove ha ricordato anche la sua impresa a 5 cerchi a Tokyo iniziata con una notte di sonno lui che ...Il campione olimpico di salto in alto e testimonial Airc Gianmarco Tamberi: «Per me il fumo è una malattia sociale, e lo dico ai ragazzi». Il matrimonio con la fidanzata Chiara? «A settembre 2022» Tam ...