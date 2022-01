“Udine chiavi in mano”: gli albergatori di Udine fanno squadra per accrescere il valore del territorio (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Udine chiavi in mano” è il nome di un gruppo di lavoro formato da albergatori Udinesi e da loro collaboratori che hanno deciso di collaborare e creare una rete. Ma è anche un impegno e una promessa, risultato concreto di un corso di aggiornamento e formazione realizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine su proposta e in collaborazione con Confcommercio Udine e con l’accompagnamento di PromoTurismo Fvg, nell’ambito della progettualità legata a Mirabilia e ai siti Unesco per il settore del turismo. La formazione, concretizzatasi tra novembre e dicembre 2021 e avviata con una fase di confronto e analisi di dati ed esperienze, ha visto dunque formarsi una squadra di una quindicina ... Leggi su udine20 (Di venerdì 28 gennaio 2022) “in” è il nome di un gruppo di lavoro formato dasi e da loro collaboratori che hanno deciso di collaborare e creare una rete. Ma è anche un impegno e una promessa, risultato concreto di un corso di aggiornamento e formazione realizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-su proposta e in collaborazione con Confcommercioe con l’accompagnamento di PromoTurismo Fvg, nell’ambito della progettualità legata a Mirabilia e ai siti Unesco per il settore del turismo. La formazione, concretizzatasi tra novembre e dicembre 2021 e avviata con una fase di confronto e analisi di dati ed esperienze, ha visto dunque formarsi unadi una quindicina ...

