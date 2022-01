Torna “Un sogno in affitto” con Paola Marella (Di venerdì 28 gennaio 2022) In onda dal 31 gennaio dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30 Paola Marella Torna con “Un sogno in affitto”. L’esperta del settore immobiliare più famosa della tv, va alla scoperta delle case più chic nelle zone più rinomate del nostro Paese. Lo con il programma, un’esperienza che è la realizzazione di un sogno, in prima tv in chiaro, su Cielo, dal 31 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30. Vedremo ville settecentesche sul lago e tipici casali toscani, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare, masserie immerse nella natura, e splendidi appartamenti nel cuore artistico delle città. Paola Marela entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia e visitandone i meravigliosi ambienti. Il pubblico la seguirà muoversi tra saloni e camere ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) In onda dal 31 gennaio dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30con “Unin”. L’esperta del settore immobiliare più famosa della tv, va alla scoperta delle case più chic nelle zone più rinomate del nostro Paese. Lo con il programma, un’esperienza che è la realizzazione di un, in prima tv in chiaro, su Cielo, dal 31 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30. Vedremo ville settecentesche sul lago e tipici casali toscani, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare, masserie immerse nella natura, e splendidi appartamenti nel cuore artistico delle città.Marela entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia e visitandone i meravigliosi ambienti. Il pubblico la seguirà muoversi tra saloni e camere ...

Advertising

zazoomblog : Torna “Un sogno in affitto” con Paola Marella - #Torna #sogno #affitto” #Paola #Marella - Lazurismo : @haaalandismo tranquillo è solo un brutto sogno torna a dormire - Lazurismo : @haaalandismo hai fatto un lungo sogno amico mio ma sei ancora stanco torna a letto - motosprint : #AndreaMantovani torna nel #CIVSBK ?? Correrà in sella alla #Panigale V4-R del team di #LucaConforti ?? ???'Guidare la… - CarroSpiaze : Non quelli della classe accanto a noi che si sono messi a cantare ( strillando ) :Tu non devi mollare, abbiamo u… -