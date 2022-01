Quirinale | Salvini e Conte puntano su una donna Belloni in pole ma Renzi e FI frenano Cresce il Mattarella bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nella rosa anche Cartabia e Severino. Grillo si schiera per la, no die Forza Italia. L’alto numero di schede perconferma che l’ipotesi di un suo bis non si può escludere

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - davidefent : RT @lorepregliasco: Dura nota di Di Maio sulla gestione della candidatura Belloni (e quindi contro Conte e Salvini in primis) #Quirinale - megliosenza1 : #salvini domani si presenta in costume da bagno. #maratonamentana #Quirinarie #quirinale #Belloni #Draghi #Mattarella -

'Conte ehanno parlato di una donna? È una cosa sicuramente bella, perché ci sono donne di grande ... in un'intervista andata in onda venerdì 28 gennaio a 'Quarta Repubblica' . Leggi ...... Matteoe Giuseppe Conte: se il primo è rimasto molto prudente, gli altri due si sono invece lanciati in proclami provando subito a intestarsi la scelta di'una donna al'. Risultato? ...C'è anche il guru dem nella filiera che spinge la responsabile dei Servizi segreti al Quirinale. Anche il fondatore del M5s la lancia. La Lega tentata dall'azzardo. Ma il Pd è pronto al no ...(Teleborsa) - Mantenere lo status quo con una riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella. Sembra che il segnale arrivato dalla sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, ...