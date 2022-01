Potrebbe andare peggio? Sì. Con Fedez presidente (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano. “Non ho un nome preferito per il Quirinale, ma un augurio: che si faccia presto”. Per una volta non è un opinionista da talk e nemmeno un grande elettore. E’ Claudio Baglioni, al Corriere. Perché nel paese di tutti quirinalisti uno vale uno, e la lagna “fate presto” (ma l’unica richiesta seria sarebbe: trattate davvero) con retrogusto populista è sempre dietro l’angolo. Tema: poteva andare peggio di così? Non che in passato l’elezione del presidente della Repubblica sia sempre andata liscia: Leone uscì alle 23esima votazione. Ma è evidente il clima a tratti così surreale, personalistico e dilettantesco, mentre il paese balla sul Titanic. Del resto quel politico di gran razza di Rino Formica, prima che iniziassero le danze, aveva scattato la fotografia. “Per la prima volta un Parlamento decomposto dovrà produrre un composto. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano. “Non ho un nome preferito per il Quirinale, ma un augurio: che si faccia presto”. Per una volta non è un opinionista da talk e nemmeno un grande elettore. E’ Claudio Baglioni, al Corriere. Perché nel paese di tutti quirinalisti uno vale uno, e la lagna “fate presto” (ma l’unica richiesta seria sarebbe: trattate davvero) con retrogusto populista è sempre dietro l’angolo. Tema: potevadi così? Non che in passato l’elezione deldella Repubblica sia sempre andata liscia: Leone uscì alle 23esima votazione. Ma è evidente il clima a tratti così surreale, personalistico e dilettantesco, mentre il paese balla sul Titanic. Del resto quel politico di gran razza di Rino Formica, prima che iniziassero le danze, aveva scattato la fotografia. “Per la prima volta un Parlamento decomposto dovrà produrre un composto. ...

