Morto durante l'alternanza scuola - lavoro a Udine, manifestazioni degli studenti in tutta Italia: "Vogliamo sicurezza e diritti"

Giornata di mobilitazione a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto durante l'alternanza scuola-lavoro in provincia di Udine. La manifestazione è stata organizzata da decine...

Agenzia_Ansa : Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 ann… - DavidPuente : Un video diffonde la falsa notizia di un uomo morto durante i 15 minuti di attesa post vaccino. Il fatto è avvenuto… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - piergiuseppe36 : RT @Agenzia_Ansa: Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni mort… - Cris7Joo : RT @RadioGenova: Gli studenti torinesi manifestano per Lorenzo, morto durante alternanza scuola lavoro. Bastonati dalla polizia. https://t.… -