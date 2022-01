L’Eredità | Massimo Cannoletta torna nel programma di Flavio Insinna | ecco quando e perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Grandi ritorni a l‘Eredità, il quiz game condotto dache questa sera, venerdì 28 gennaio, andrà in onda in prima serata. Con uno speciale interamente dedicato al Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio. Torneranno i vecchi campioni, quelli che hanno fatto ‘sognare’ nelle passate edizioni, quelli che hanno tenuto compagnia al pubblico per diverse settimane e tra di loro ci sarà anche, ormai ‘affetto stabile’ nella trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno.? Cosa vedremo stasera in tv Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, tra i campioni questa sera tornerà aanche, ...