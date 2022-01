Federico Pizzarotti, la Procura di Parma chiede il rinvio a giudizio per il sindaco (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa volta Pizzarotti è coinvolto in qualità di presidente della Fondazione Teatro Regio e la Procura, riporta la Gazzetta di Parma, ne ha richiesto il rinvio a giudizio. La newsletter del Corriere ... Leggi su corrieredibologna.corriere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa voltaè coinvolto in qualità di presidente della Fondazione Teatro Regio e la, riporta la Gazzetta di, ne ha richiesto il. La newsletter del Corriere ...

Ultime Notizie dalla rete : Federico Pizzarotti Federico Pizzarotti, la Procura di Parma chiede il rinvio a giudizio per il sindaco S i era chiusa a novembre l'indagine sui finanziamenti ministeriali al teatro Regio di Parma in cui sono stati coinvolti il sindaco della città ducale Federico Pizzarotti e Anna Maria Meo - rispettivamente presidente e direttrice generale della Fondazione Teatro Regio. Per i due, la Procura della Repubblica di Parma ha ora chiesto il rinvio a ...

Federico Pizzarotti, la Procura di Parma chiede il rinvio a giudizio per il sindaco Corriere della Sera Federico Pizzarotti, la Procura di Parma chiede il rinvio a giudizio per il sindaco Nella vicenda legata alla Fondazione Tetro Regio i reati ipotizzati sono falsità ideologica e truffa ai danni dello Stato: i 45 orchestrali e i fondi del ministero. «Sono sereno» ...

