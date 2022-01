Buffon | «Nel calcio c’è bisogno di trasgressione | scommettevo | ma mai sulle partite | fu un attacco vergognoso»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista al portiere del Parma, Gianluigi. Elogia l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus e anche l’operato di Allegri. «Nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne, ha capito che bisogna stare sul pezzo». Il Qatar è un sogno? «Continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini».risponde anche ad una domanda su Ilicic, che sembra di nuovo alle prese con il male oscuro. Anche, in passato, è stato depresso. «Per risalire, devi aggrapparti a qualcosa che hai dentro. Io mi sono imposto di trovare il modo per uscirne. Ce l’ho fatta dopo 7 mesi senza prendere una medicina, anche se tutti mene propinavano. Ho trovato la ...

... Andrea Pierobon, che giocò tra i cadetti con il Cittadella addirittura sino a 45 anni, 10 mesi e 3 giorni,2015. Un traguardo, insomma, ancora lontano per. Che fra poco, invece, supererà ...Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva 'perché continua?'. In ... Quando si fanno investimenti, invece, ci sta che qualcuno possa andar male, emio caso si è ...L'highlander, l'immortale calcisticamente parlando, è sempre Gianluigi Buffon. Oggi un altro traguardo anagrafico da calciatore per il portierone di Carrara, che spegne 44 ...Arrivato a soli 13 anni, Buffon è diventato grande a Parma. Poi il ritorno a sorpresa: "L'ho fatto anche per i miei figli".