Bambino di 1 anno malato terminale non trova un donatore – l’infermiera di 27 offre il suo rene per salvarlo (Di venerdì 28 gennaio 2022) A chiunque potrebbe capitare di trovarsi ad aver bisogno immediatamente di un donatore. Per alcune persone è di vitale importanza per continuare a vivere, perciò è una vera fortuna che ci siano persone disposte a donare. Ma quante persone giovani e in salute sono disposte a donare un organo a un estraneo? Questa domanda ha fatto venire un nodo allo stomaco alla mamma del piccolo Bodie Hall, 1 anno. Bodie è nato con un problema ai reni, ovvero che il suo corpo rilasciava troppe proteine nelle urine. Ciò lo ha portato alla totale perdita del funzionamento renale, come rivelato dall’ospedale pediatrico Minnesota Masonic. Senza donatore sarebbe morto Nel 2020, quando Bodie aveva 1 anno, i dottori hanno detto che non avrebbe avuto la possibilità di vivere un’infanzia normale se ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 28 gennaio 2022) A chiunque potrebbe capitare dirsi ad aver bisogno immediatamente di un. Per alcune persone è di vitale importanza per continuare a vivere, perciò è una vera fortuna che ci siano persone disposte a donare. Ma quante persone giovani e in salute sono disposte a donare un organo a un estraneo? Questa domanda ha fatto venire un nodo allo stomaco alla mamma del piccolo Bodie Hall, 1. Bodie è nato con un problema ai reni, ovvero che il suo corpo rilasciava troppe proteine nelle urine. Ciò lo ha portato alla totale perdita del funzionamento renale, come rivelato dall’ospedale pediatrico Minnesota Masonic. Senzasarebbe morto Nel 2020, quando Bodie aveva 1, i dottori hdetto che non avrebbe avuto la possibilità di vivere un’infanzia normale se ...

