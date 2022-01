Australian Open 2022, Matteo Berrettini e le vittorie “pesanti” che mancano: sempre ko contro i migliori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una premessa: quanto fatto da Matteo Berrettini in questo Australian Open è stato di ottimo livello e storico, per quanto concerne le tradizioni italiche. Una costanza di rendimento che si è rivelata la vera qualità di Matteo, finora, tenendo conto che il romano è l’unico italiano della storia ad aver raggiunto le semifinali di tre dei quattro tornei del Grande Slam. Tuttavia, alla fine della fiera, il Major non è stato ancora raggiunto e le motivazioni possono essere sia tecniche (rovescio non così solido ed efficace come servirebbe a un top-5) che fisiche (i tanti infortunio non hanno permesso a Matteo di raggiungere uno status di forma ideale). Ciò detto, lo sviluppo degli Open Australiani ha il sapore dell’occasione sprecata? Per certe versi sì. ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una premessa: quanto fatto dain questoè stato di ottimo livello e storico, per quanto concerne le tradizioni italiche. Una costanza di rendimento che si è rivelata la vera qualità di, finora, tenendo conto che il romano è l’unico italiano della storia ad aver raggiunto le semifinali di tre dei quattro tornei del Grande Slam. Tuttavia, alla fine della fiera, il Major non è stato ancora raggiunto e le motivazioni possono essere sia tecniche (rovescio non così solido ed efficace come servirebbe a un top-5) che fisiche (i tanti infortunio non hanno permesso adi raggiungere uno status di forma ideale). Ciò detto, lo sviluppo deglii ha il sapore dell’occasione sprecata? Per certe versi sì. ...

