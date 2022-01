Usa: Fed lascia tassi invariati fra lo 0 e lo 0,25% (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se le attuali condizioni restano invariate, dice il presidente Jerome Powell, la Fed è dell'idea di un aumento dei tassi alla riunione di marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se le attuali condizioni restano invariate, dice il presidente Jerome Powell, la Fed è dell'idea di un aumento deialla riunione di marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

