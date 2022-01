Tesla - Conti in forte crescita | Musk vince la sfida del 2021

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lachiude il secondo anno di fila in utile e con risultati finanziari ingrazie ai record commerciali e nonostante i numerosi problemi sul fronte degli approvvigionamenti. Infatti, il record di consegne, salite dell'87,4% a 936.172 unità, ha spinto i ricavi a sfiorare i 50 miliardi di dollari e la redditività a raggiungere livelli perfino superiori ad alcuni costruttori tradizionali, a dimostrazione di come l'azienda californiana sia stata capace di superare le molte delle difficoltà affrontate l'anno scorso dal settore automobilistico. Ricavi e margini. In particolare, il fatturato delle attività automobilistiche è salito del 73%, un tasso diinferiore a quello delle consegne per effetto del peggior mix di prezzo legato al sempre più preponderante peso della Model 3 sui volumi di vendita ...

