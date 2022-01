Sanremo 2022, i Maneskin tornano all’Ariston come superospiti. Con loro anche i Meduza, Checco Zalone e Laura Pausini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si apre coi Maneskin e i Meduza, poi Laura Pausini Ansa Maneskin Dopo l’edizione senza pubblico dell’anno scorso c’è grande attesa per questo Festival di Sanremo. La curiosità è alle stelle ma Amadeus è ben attento a non sbilanciarsi. Quel che è certo è che sul palco dell’Ariston faranno ingresso cinque superospiti: Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, i Maneskin e i Meduza. La prima serata della kermesse non può che aprirsi con i vincitori dell’anno scorso, i Maneskin ovviamente. La band romana, di ritorno dagli Stati Uniti, non sta nella pelle: «Prontissimi, non vediamo l’ora», ha detto il frontman Damiano. Un bel modo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si apre coie i, poiAnsaDopo l’edizione senza pubblico dell’anno scorso c’è grande attesa per questo Festival di. La curiosità è alle stelle ma Amadeus è ben attento a non sbilanciarsi. Quel che è certo è che sul palco dell’Ariston faranno ingresso cinque, Cesare Cremonini,, ie i. La prima serata della kermesse non può che aprirsi con i vincitori dell’anno scorso, iovviamente. La band romana, di ritorno dagli Stati Uniti, non sta nella pelle: «Prontissimi, non vediamo l’ora», ha detto il frontman Damiano. Un bel modo di ...

Advertising

RadioItalia : Accettarsi per quello che si è, amarsi: è questo il messaggio che ci manda @Aka7evenreal ???? L'intervista complet… - SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - Sanremo__2022 : 'Senza te Senza te io morirei Perché ho paura di camminare Se perdo la tua luce bianca Se perdo la tua luce nera Se… - Sara04400782 : RT @clubuds: Ecco a voi cittadini onesti le condizioni legislative che ci consegnano gli attuali governatori. I detenuti telefonano al mini… -