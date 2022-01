Royal Rumble 2022 in rosso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Come tradizione pre ppv, in questo editoriale andrò ad esaminare i feud che coinvolgono atleti di Raw. Partiamo! Edge & Beth Phoenix vs The Miz & Maryse. Quando è iniziata la rivalità tra il canadese e “il Magnifico” avevo aspettative superiori. Non che mi attendessi il feud of the year, ma a livello di promo non sono stato particolarmente soddisfatto. La sensazione è che i due wrestler avessero voglia di stare in scena e lottare insieme alle rispettive mogli, così è stato messa in piedi questa breve storyline che mi auguro non abbia un proseguo oltre il match di domenica. Rivalità insufficiente. Becky Lynch vs Doudrop. In questo caso non mi aspettavo molto e in effetti non mi sbagliavo. Il feud sa di riempitivo fin dalla prima puntata, Doudrop non è ancora pronta per certi ruoli. Il match serve per tenere occupata Becky e testare l’ex amica di Eva Marie come ...