Rinnovo Luiz Felipe, fumata bianca con la Lazio ad un passo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Importantissimi passi avanti tra la Lazio e Luiz Felipe per il Rinnovo del contratto in scadenza a giugno: i dettagli La Lazio e Luiz Felipe sono ad un passo dal Rinnovo del contratto. L'importantissimo aggiornamento è fornito dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'ultima offerta di Tare ha incontrato il gradimento dell'entourage del difensore centrale. Luiz Felipe ha fin da subito chiesto un quadriennale da 2.5 milioni a stagione, con la Lazio che aveva formalizzato una prima proposta di poco superiore al milione e mezzo (a seconda dei bonus). I biancocelesti hanno ora rilanciato mettendo sul piatto 2.1 milioni all'anno a cui andrebbero aggiunti dei bonus per arrivare ...

