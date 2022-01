Quirinale, dura legge dei numeri e nomi bruciati, si torna al via: Draghi-Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le trattative tra partiti (e anche dentro i partiti) fervono e gli occhi sono puntati sul pallottoliere del Parlamento in seduta congiunta, allargato ai delegati regionali, che anche domani - con l'asticella della maggioranza assoluta fissata a 505 voti - è chiamato a cercare di eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Il centrodestra parte sulla carta da un vantaggio di una cinquantina di grandi elettori in più rispetto al centrosinistra. Ma poi la prova vera è l'aula che oggi dice tre cose: prima di tutto che il consenso attorno a Mattarella è in crescita (166 voti), poi che lo schieramento Lega-Fdi-Fi e centristi ha sostanzialmente tenuto sulla scelta dell'astensione (palese in aula), ma anche che, come osserva Arturo Scotto di Leu, "il centrodestra ha solo 441 voti" e quindi si conferma "l'assenza della maggioranza di una parte". E' ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le trattative tra partiti (e anche dentro i partiti) fervono e gli occhi sono puntati sul pallottoliere del Parlamento in seduta congiunta, allargato ai delegati regionali, che anche domani - con l'asticella della maggioranza assoluta fissata a 505 voti - è chiamato a cercare di ere il tredicesimo presidente della Repubblica. Il centrodestra parte sulla carta da un vantaggio di una cinquantina di grandi elettori in più rispetto al centrosinistra. Ma poi la prova vera è l'aula che oggi dice tre cose: prima di tutto che il consenso attorno aè in crescita (166 voti), poi che lo schieramento Lega-Fdi-Fi e centristi ha sostanzialmente tenuto sulla scelta dell'astensione (palese in aula), ma anche che, come osserva Arturo Scotto di Leu, "il centrodestra ha solo 441 voti" e quindi si conferma "l'assenza della maggioranza di una parte". E' ...

