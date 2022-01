No vax rifiuta il ricovero e muore a Lodi (Di giovedì 27 gennaio 2022) No vax convinta e dichiarata, è morta di covid Barbara Fisichella, 52 anni, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno. La donna era a casa in malattia da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) No vax convinta e dichiarata, è morta di covid Barbara Fisichella, 52 anni, operatrice giudiziaria al casellario della Procura die originaria di Codogno. La donna era a casa in malattia da una ...

Advertising

danielesilver81 : RT @SkyTG24: Covid, No vax rifiuta ricovero e muore a #Lodi - paola07210 : RT @SkyTG24: Covid, No vax rifiuta ricovero e muore a #Lodi - cronaca_news : No Vax rifiuta il ricovero e muore di Covid, sui social scriveva: “Non mi vaccino, non sono una cavia”… - SkyTG24 : Covid, No vax rifiuta ricovero e muore a #Lodi - alessia_dream01 : @AvvMassimoGreco Spiegami il tuo termine novax?? pensi che siamo terrapiattisti??? che rifiutiamo il vaccino come i t… -