No vax: cartello sul monumeto ai partigiani di Sesto Fiorentino. Giani e Nardini: «Vergogna» (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Siamo di fronte a paragoni vergognosi, impropri, tanto più inaccettabili oggi, Giorno della Memoria». Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini esprimono la propria amarezza e indignazione per l’episodio accaduto a Sesto Fiorentino, dove su un monumento dedicato alla lotta partigiana è stato trovato un cartello no vax che accosta le leggi razziali alle misure in vigore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Siamo di fronte a paragoni vergognosi, impropri, tanto più inaccettabili oggi, Giorno della Memoria». Il presidente della Regione Toscana Eugenioe l’assessora alla cultura della memoria Alessandraesprimono la propria amarezza e indignazione per l’episodio accaduto a, dove su un monumento dedicato alla lotta partigiana è stato trovato unno vax che accosta le leggi razziali alle misure in vigore L'articolo proviene da Firenze Post.

