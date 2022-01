Napoli, occhio alla Juve: assalto a Koulibaly se parte De Ligt (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli deve fare attenzione alle offensive della Juve che vorrebbe Koulibaly in estate in caso di addio di De Ligt Sono ormai diverse estati che il Napoli resiste agli attacchi delle big per Kalidou Koulibaly, con PSG e Manchester City su tutte che hanno spesso corteggiato il gigante senegalese. E dal prossimo giugno le cose potrebbero non cambiare, con gli azzurri che questa potrebbero doversi difendere dalle offensive della Juventus per il difensore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, se i bianconeri dovessero cedere in estate Matthijs de Ligt, allora punterebbero proprio su Koulibaly per sostituire l’olandese. A quel punto, la Juve spererebbe che il senegalese, a ormai 30 anni, voglia ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildeve fare attenzione alle offensive dellache vorrebbein estate in caso di addio di DeSono ormai diverse estati che ilresiste agli attacchi delle big per Kalidou, con PSG e Manchester City su tutte che hanno spesso corteggiato il gigante senegalese. E dal prossimo giugno le cose potrebbero non cambiare, con gli azzurri che questa potrebbero doversi difendere dalle offensive dellantus per il difensore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, se i bianconeri dovessero cedere in estate Matthijs de, allora punterebbero proprio super sostituire l’olandese. A quel punto, laspererebbe che il senegalese, a ormai 30 anni, voglia ...

