LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Weidle mette il turbo, buona prova di Nadia Delago (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Nemmeno la connazionale Stephanie Venier spinge a tutta: decima a +1”96. Al via l’elvetica Corinne Suter. 11.51 La salisburghese alza il piede nel finale, settima a +1”59. 11.49 Spalanca il cancelletto Ramona Siebenhofer, una delle papabili candidate alla vittoria. 11.47 Poco incisiva l’azione dell’austriaca Ariane Raedler, sesta a +1”55. 11.46 Attenzione, la padrona Kira Weidle non è da meno e scalza subito la francese rifilandole -0”47! Occhio a lei per la gara… 11.45 Prestazione sontuosa della transalpina, prima con -0”87 di margine su Nadia Delago! 11.44 Romane Miradoli sta volando! 11.43 La canadese Marie-Michele Gagnon dimostra di essere poco pimpante in questo scorcio stagionale: ultimo tempo a +0”76 dalla vetta. 11.42 L’elvetica Joana Haehlen ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Nemmeno la connazionale Stephanie Venier spinge a tutta: decima a +1”96. Al via l’elvetica Corinne Suter. 11.51 La salisburghese alza il piede nel finale, settima a +1”59. 11.49 Spalanca il cancelletto Ramona Siebenhofer, una delle papabili candidate alla vittoria. 11.47 Poco incisiva l’azione dell’austriaca Ariane Raedler, sesta a +1”55. 11.46 Attenzione, la padrona Kiranon è da meno e scalza subito la francese rifilandole -0”47! Occhio a lei per la gara… 11.45 Prestazione sontuosa della transalpina, prima con -0”87 di margine su! 11.44 Romane Miradoli sta volando! 11.43 La canadese Marie-Michele Gagnon dimostra di essere poco pimpante in questo scorcio stagionale: ultimo tempo a +0”76 dalla vetta. 11.42 L’elvetica Joana Haehlen ...

