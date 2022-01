Ladispoli, Grando: “Chiesta al Prefetto una intensificazione dei controlli” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladispoli – “Ho partecipato ad una riunione che si è svolta in videoconferenza alla presenza del Prefetto di Roma e dei Comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine, nella quale sono stati analizzati i fatti di cronaca recentemente accaduti nella nostra città” – a parlare è il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. “Proprio nei giorni immediatamente precedenti a questo evento avevo inviato a questi ultimi una lettera, nella quale chiedevo un’intensificazione dei controlli nelle ore pomeridiane e serali. Ladispoli è un punto di riferimento per numerosi giovani del comprensorio, che sono soliti ritrovarsi nei locali e nei luoghi pubblici del centro. Non a caso i protagonisti di questo grave episodio di violenza sono stati, tra gli altri, ragazzi residenti a Cerveteri ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022)– “Ho partecipato ad una riunione che si è svolta in videoconferenza alla presenza deldi Roma e dei Comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine, nella quale sono stati analizzati i fatti di cronaca recentemente accaduti nella nostra città” – a parlare è il sindaco diAlessandro. “Proprio nei giorni immediatamente precedenti a questo evento avevo inviato a questi ultimi una lettera, nella quale chiedevo un’deinelle ore pomeridiane e serali.è un punto di riferimento per numerosi giovani del comprensorio, che sono soliti ritrovarsi nei locali e nei luoghi pubblici del centro. Non a caso i protagonisti di questo grave episodio di violenza sono stati, tra gli altri, ragazzi residenti a Cerveteri ...

