Il super green pass sul vaporetto diventa un caso per i no vax di Venezia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stretto sì, laguna no. Il caso Messina-Reggio Calabria è già diventato un precedente pericoloso. E i nomi di Mario Draghi e Sergio Mattarella, Quirinale a parte, in questi giorni sono finiti anche sul tavolo della procura di Venezia. Accusa: sequestro di persona plurimo, articolo 605 del codice penale. Alla faccia delle venerande istituzioni. Un esposto ai limiti del grottesco, ma tant’è: da nord a sud, gli irriducibili pur di non vaccinarsi si attaccano a tutto. Senza bisogno di assist dalla politica. Come l’ordinanza congiunta di Musumeci e Occhiuto, governatori di Sicilia e Calabria, che il 19 gennaio aggiravano i decreti del governo per consentire ai cittadini della regione insulare l’accesso ai traghetti verso la terraferma anche senza super green pass – cioè con un semplice ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stretto sì, laguna no. IlMessina-Reggio Calabria è giàto un precedente pericoloso. E i nomi di Mario Draghi e Sergio Mattarella, Quirinale a parte, in questi giorni sono finiti anche sul tavolo della procura di. Accusa: sequestro di persona plurimo, articolo 605 del codice penale. Alla faccia delle venerande istituzioni. Un esposto ai limiti del grottesco, ma tant’è: da nord a sud, gli irriducibili pur di non vaccinarsi si attaccano a tutto. Senza bisogno di assist dalla politica. Come l’ordinanza congiunta di Musumeci e Occhiuto, governatori di Sicilia e Calabria, che il 19 gennaio aggiravano i decreti del governo per consentire ai cittadini della regione insulare l’accesso ai traghetti verso la terraferma anche senza– cioè con un semplice ...

