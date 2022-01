Ida Platano | il bello e cattivo tempo | prima va con LUI e poi… | cosa è successo

Advertising

vincenzomangier : @gemmagalgani sei come Alex Belli tu e Ida Platano - __davidxx__ : ida platano stamattina molto confusa al volante mi ha quasi tirato sotto - StraNotizie : Ida Platano confessa: 'Per questo motivo, ho mangiato tutta la notte' - zazoomblog : Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram - #Platano #Uomini #Donne? #Instagram - Giusepp26551025 : @afiresign_ Ida platano è la mezzana -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

, storica amica di Gemma e altra corteggiatrice del programma, prende le sue difese e fa presente che Massimiliano avrebbe potuto dirle subito che non aveva intenzione di avere una storia ...prende le sue difese e fa presente che Massimiliano avrebbe potuto dire subito alla sua amica che non aveva intenzione di avere una storia d'amore con lei. Inoltre, a detta sua, ...Ancora delusioni per Gemma Galgani. La dama torinese di Uomini e Donne si ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. L'inizio della puntata, per lei, inizia serenamente, data ...Una nuova mazzata per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese si ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. La puntata per lei è iniziata serenamente, in quanto era felice de ...