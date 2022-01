Horizon Forbidden West: fra certezze, dubbi e novità! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Andiamo ad esplorare, in questo articolo, tutte le novità che Horizon Forbidden West ha messo fino ad oggi sul piatto: fra tante certezze ed alcuni dubbi il day one si avvicina a passi da gigante Quando Sony pubblicò, nel 2017, Horizon Zero Dawn, la speranza dell’azienda era quella di creare una nuova icona del mondo videoludico e, dapprima, un suo nuovo volto. A distanza di quattro anni abbondanti possiamo dire che l’intento è decisamente riuscito: Aloy è, insieme a Nathan Drake e molti altri, una delle icone di Sony PlayStation e Zero Dawn uno dei suoi titoli più apprezzati in assoluto. Non fa quindi molto scalpore notare come il suo diretto sequel, Horizon Forbidden West, sia sul podio dei nostri videogiochi più attesi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Andiamo ad esplorare, in questo articolo, tutte le novità cheha messo fino ad oggi sul piatto: fra tanteed alcuniil day one si avvicina a passi da gigante Quando Sony pubblicò, nel 2017,Zero Dawn, la speranza dell’azienda era quella di creare una nuova icona del mondo videoludico e, dapprima, un suo nuovo volto. A distanza di quattro anni abbondanti possiamo dire che l’intento è decisamente riuscito: Aloy è, insieme a Nathan Drake e molti altri, una delle icone di Sony PlayStation e Zero Dawn uno dei suoi titoli più apprezzati in assoluto. Non fa quindi molto scalpore notare come il suo diretto sequel,, sia sul podio dei nostri videogiochi più attesi ...

