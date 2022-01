Gtt | Qr code alle fermate per conoscere gli orari dei mezzi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Gtt inaugura il Qr sulle paline delledi bus e tram pere passaggi. Un modo più smart per avere informazioni sulle linee di trasporto pubblico: sarà possibilein tempo reale le notizie su bus e tram attraverso adesivi con il codice in rilievo da inquadrare con lo smartphone per avere sott’occhio passaggi previsti, avvisi di servizio sulle linee, presenza di stazioni della metropolitana nel raggio di 500 metri, l’eventuale raggiungimento dell’occupazione massima a bordo,accessibilipersone con disabilità, mappa delle rivendite più vicine.Il QRsostituirà glicartacei appesipaline che sono limitati ai primi passaggi del mattino e ai passaggi serali e in caratteri ridotti ...

TORINO, 27 GEN - Un Qr sulle paline alle fermate per avere informazioni sulle linee di trasporto pubblico. E' la novità introdotta da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). Sarà possibile conoscere in tempo ...(FERPRESS) – Torino, 27 GEN – Le paline GTT cambiano veste per orientare al meglio la clientela con un'informazione mirata e tempestiva. Adesivi con QR Code in rilievo, posti in modo raggiungibile, fo ...