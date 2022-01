Gf Vip | Clarissa Selassié Innamorata di Una New Entry!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ha svelato di avere un flirt con una delle prossime new entry del Gf Vip. Chi sarà il fortunato? Tutto farebbe pensare ad un famoso Tik toker, che dovrebbe fare il suo ingresso nel reality forse già nella prossima diretta. Ecco tutto quello che ha svelato la nostrae Antonio Medugno: flirt in corso Come spoilerato da più parti, nelle prossime dirette del Gf Vip, dovrebbero fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti. Tra questi dovrebbe esserci Antonio Medugno. Chi è? dirà qualcuno. È un volto conosciuto nel mondo di Tik Tok, dove vanta ben 3 milioni di follower. È anche modello e proprio la sua bellezza pare aver folgoratoche lo starebbe frequentando da qualche tempo. Proprio così, è stata proprio la Princess a sganciare la ...