Elezioni Quirinale: tutte le preferenze ai papabili candidati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quella di oggi potrebbe essere la giornata della scelta dei candidati al Colle. In occasione della quarta votazione, il centrodestra ha deciso di astenersi dal voto e il centrosinistra voterà scheda bianca: segno questo, di una coesione per trovare un "nome istituzionale", come ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini. Ogni coalizione sta lavorando L'articolo proviene da Inews24.it.

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - Corriere : Crosetto: «Che onore quei 114 voti. Ma in tempi così difficili va scelto un padre nobile» - Corriere : Si tratta su tre nomi: sul tavolo Casini, Draghi e Belloni. Smentito l'incontro Salvini-Cassese - franser_real : ?? LIVE - Le elezioni per il Quirinale entrano nel vivo - italiaPROGRESS : RT @ErmannoKilgore: Se alla 5a votano la #Belloni hanno vinto tutti. -