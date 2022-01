Ecco perché Elettronica è considerata un ottimo posto in cui lavorare

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 gennaio 2022), azienda italiana che si occupa di sistemi per il settore della difesa e contribuisce all’Eurofighter, è stata premiata tra le grandi società italiane (con più di 500 dipendenti) con la certificazione Great place to work, condotta dall’omonimo istituto italiano. Riconoscimento ottenuto per il quinto anno di seguito grazie alla qualità della cultura organizzativa e dell’ambiente di lavoro dell’azienda che la collocano tra i Best workplaces. L’indagine Diverse ricerche negli anni hanno dimostrato la stretta correlazione esistente tra qualità della cultura organizzativa e i risultati ottenuti in termini di business. Mosso da questo assunto, Great place to work è un sistema di istituti nazionali che fornisce servizi di consulenza alle imprese in più di 40 Paesi nel mondo. La società di ricerca ha l’obiettivo di stimolare processi che migliorino la qualità e la ...