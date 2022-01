EasyJet: offerta 2022 di nuovo su livelli pre - pandemia (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'offerta di EasyJetQ4 per il 2022 è "vicina ai livelli del 2019" e la domanda per l'estate si preannuncia "forte, con il Regno Unito e le rotte turistiche che andranno particolarmente bene". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'diQ4 per ilè "vicina aidel 2019" e la domanda per l'estate si preannuncia "forte, con il Regno Unito e le rotte turistiche che andranno particolarmente bene". Lo ...

Advertising

fisco24_info : EasyJet: offerta 2022 di nuovo su livelli pre-pandemia: Lagorio, in Italia saliamo a 33 aerei con 180 rotte per l'e… - AnsaVeneto : EasyJet: offerta 2022 di nuovo su livelli pre-pandemia. Lagorio, in Italia saliamo a 33 aerei con 180 rotte per l'e… - italiavola : easyJet stimola le vendite con un offerta nel giorno di pagamento degli stipendi - news_viaggi : easyJet: voli da 9,99 euro per viaggiare fino a marzo - voli1euro : easyJet: voli da 9,99 euro per viaggiare fino a marzo -