Calciomercato Milan – Centrocampo, può arrivare un rinforzo a sorpresa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Milan, in questi ultimi giorni di Calciomercato, sta ragionando su un innesto a Centrocampo per ovviare all'infortunio di Franck Kessié Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il, in questi ultimi giorni di, sta ragionando su un innesto aper ovviare all'infortunio di Franck Kessié

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - ariolsz : RT @MilanNewsit: Conferme su Botman 'alla Maignan': Milan al lavoro per chiudere l'affare - iamLP9 : RT @MilanNewsit: Conferme su Botman 'alla Maignan': Milan al lavoro per chiudere l'affare -