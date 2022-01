Apri tutte le porte- Gianni Morandi: gioia e speranza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Con Apri tutte le porte- di Gianni Morandi sul palco tornerà al Festival per esprimere la sua positività al pubblico. Dopo il grave incidente Gianni Morandi si è rimesso in gioco con l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. Lo dimostra la sua voglia di tornare nel prestigioso teatro Ariston di Sanremo. Lo fa con un brano che vanta la collaborazione con un poeta rap senza tempo: Jovanotti che doveva accompagnarlo ma la pandemia lo ha bloccato. Nella serata delle Cover Gianni Morandi interpreterà Medley con Mousse T. Lettera al di là del mare- Massimo Ranieri: il Top Gianni Morandi: il sogno precoce di diventare cantante Nato l’11 dicembre 1944 a Monghidoro (BO). Già a dodici anni è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Conle- disul palco tornerà al Festival per esprimere la sua positività al pubblico. Dopo il grave incidentesi è rimesso in gioco con l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. Lo dimostra la sua voglia di tornare nel prestigioso teatro Ariston di Sanremo. Lo fa con un brano che vanta la collaborazione con un poeta rap senza tempo: Jovanotti che doveva accompagnarlo ma la pandemia lo ha bloccato. Nella serata delle Coverinterpreterà Medley con Mousse T. Lettera al di là del mare- Massimo Ranieri: il Top: il sogno precoce di diventare cantante Nato l’11 dicembre 1944 a Monghidoro (BO). Già a dodici anni è ...

Advertising

__sophiesophie_ : RT @loujsstattoo: Lui le prova tutte Shangai messo a caso in un contesto in cui non c’entra nulla Le chiede della Philadelphia, ma io dico… - erikasprousee : RT @loujsstattoo: Lui le prova tutte Shangai messo a caso in un contesto in cui non c’entra nulla Le chiede della Philadelphia, ma io dico… - loujsstattoo : Lui le prova tutte Shangai messo a caso in un contesto in cui non c’entra nulla Le chiede della Philadelphia, ma io… - Onlyme48_ : RT @giorgia_tz01: Vuoi piangere tutte le tue lacrime ma non sai come fare? Apri il #tzvip in momenti come questo e dalle tue ghiandole lacr… - giorgia_tz01 : Vuoi piangere tutte le tue lacrime ma non sai come fare? Apri il #tzvip in momenti come questo e dalle tue ghiandol… -