(Di mercoledì 26 gennaio 2022)è iltelevisivo firmato daDee la società di produzione Fascino. Il suo arrivo su Canale 5 è atteso nel corso dei prossimi mesi: le indiscrezioni al riguardo sottolineano che la nuova trasmissione potrebbe andare a sostituire nel palinsesto Mediaset undi successoTemptation Island. In attesa di saperne di più sul destino del docu-reality più famoso della televisione italiana, vi spieghiamo in questo articolo. Le informazioni hannofonte il video ufficiale (lo potete vedere in fondo al nostro articolo) pubblicato sui canali social di Witty, il portale che fa ...

tuttopuntotv : Ultima Fermata, come partecipare al nuovo programma di Maria De Filippi #ultimafermata #mariadefilippi… - CorriereCitta : Ultima Fermata, cos’è, cast, anticipazioni e quando inizia il nuovo programma di Maria De Filippi #ultimafermata - PasqualeMarro : #UltimaFermata, il nuovo programma prende il posto di Temptation Island - MediaTurkeyst : Ultima fermata promo - fanpage : Addio a #temptationisland, arriva 'Ultima Fermata', nuovo show che mette i sentimenti al centro del racconto -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima Fermata

... quest'con a bordo una salma destinata alla tumulazione. Piuttosto complicato per i militari è stato il controllo di lunedì, quello alla Maserati,, come anche la Thema, nel quartiere ......4 per cento dei cinquantenni, il 15,8 degli ottantenni e il 23,9 dei novantenni? Spiega l'... la diminuzione della percentuale di positivi ai tamponi molecolari si è, c'è una stagnazione".Ultima Fermata. Si chiama così il nuovo programma di Canale 5, che prenderà il posto di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più amato e seguito di sempre, dove tantissime coppie, tra vip e no ...Notte di sangue ad Harlem: è il terzo episodio in sette giorni. Il primo cittadino Adams denuncia il fallimento a livello federale nell'arrestare il flusso di armi verso la Grande Mela ...