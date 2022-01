Sgarbi: gli scoiattoli ci sono tutti, ma per loro "Draghi mai" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Gli scoiattoli ci sono tutti, senza bisogno di guida. Chiunque esca che non sia Draghi lo votano, cioé il loro modello è 'Draghi mai, un mostro, meglio Berlusconi, mai uno del centrosinistra', parlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Glici, senza bisogno di guida. Chiunque esca che non sialo votano, cioé ilmodello è 'mai, un mostro, meglio Berlusconi, mai uno del centrosinistra', parlo ...

Advertising

gianni_berti : @pizzico76 Portiamo Sgarbi in Fiesole a lanciare i cori? Sai come gli viene bene..... Cabral Cabral Cabral...... e chi lo ferma più ?? - info_longo : @VittorioSgarbi @FrancescoSaro @stampasgarbi @Adnkronos Sig.Sgarbi...ha dimenticato che gli attuali parlamentari si… - FraAngelone : #sipariettomentana: le telecamere vanno su #Franceschini e riprendono #Sgarbi che gli raccomanda la #leggeBacchelli… - Tommaso36551666 : @LucillaMasini @giap87625642 Scusa ma questo ammasso di nullità si porta dietro i fotografi,che dalle postazioni de… - alessiatronchi : @Ci1812 @marieta99044909 50-60 voti non bastano (Quorum 505. Cdx 415+ 11 sgarbi tabacci + 60 5s = 486) Infatti Salv… -