Roma, paura a Ciampino: aereo atterra su un fianco (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Momenti di paura questa sera all'aeroporto di Roma Ciampino, dove un aereo privato proveniente da Milano Malpensa, a causa di un guasto al carrello, ha effettuato un atterraggio di emergenza. Il velivolo, dopo essersi abbassato al suolo, è atterrato su un fianco, finendo fuori pista. Roma, aereo atterra su un fianco: paura a Ciampino E' successo nella serata di oggi, 26 gennaio, alle ore 19:24. Si tratta di un aereo privato AB 25 con 5 persone a bordo. Immediatamente nell'aeroporto sono scattate le misure di sicurezza e tutto il traffico aereo è stato interdetto. L'aereo ha terminato la sua corsa fuori pista, su un ...

CorriereCitta : Roma, paura a Ciampino: aereo atterra su un fianco