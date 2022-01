Quirinale, per Renzi “candidatura Draghi non è bruciata” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "No, Draghi non è bruciato". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha risposto in Transatlantico in merito a possibili candidati per la corsa al Quirinale. L'ex premier ha anche sottolineato che "c'è una partita complicata, il Paese vive un momento difficile, la situazione internazionale è grave. Che questa sia l'ultima volta di questo modello elettorale. Bisogna andare al presidenzialismo o al semipresidenzialismo, all'elezione diretta dei cittadini" ha concluso Renzi. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "No,non è bruciato". Così il leader di Italia viva, Matteo, ha risposto in Transatlantico in merito a possibili candidati per la corsa al. L'ex premier ha anche sottolineato che "c'è una partita complicata, il Paese vive un momento difficile, la situazione internazionale è grave. Che questa sia l'ultima volta di questo modello elettorale. Bisogna andare al presidenzialismo o al semipresidenzialismo, all'elezione diretta dei cittadini" ha concluso

