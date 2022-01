Il Politecnico di Torino apre le iscrizioni ai test d'ingresso 2022/2023 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Torino (ITALPRESS) – I dati sulle iscrizioni all'università da poco resi noti dal Mur per l'anno accademico 2021/22 vedono il Politecnico di Torino distinguersi per una crescita in tutti i corsi di laurea del 10% circa, in controtendenza con il dato nazionale che registra invece una diminuzione netta delle immatricolazioni, dato che conferma anche come Torino si connoti sempre di più come una città universitaria ricca di opportunità e di servizi per gli studenti.Per tutte le aspiranti matricole per il prossimo anno accademico, a partire da ieri è attiva la procedura per effettuare la preiscrizione al Politecnico di Torino necessaria per poter sostenere i test di ingresso. Già da dicembre è possibile consultare i nuovi bandi di selezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)(ITALPRESS) – I dati sulleall'università da poco resi noti dal Mur per l'anno accademico 2021/22 vedono ildidistinguersi per una crescita in tutti i corsi di laurea del 10% circa, in controtendenza con il dato nazionale che registra invece una diminuzione netta delle immatricolazioni, dato che conferma anche comesi connoti sempre di più come una città universitaria ricca di opportunità e di servizi per gli studenti.Per tutte le aspiranti matricole per il prossimo anno accademico, a partire da ieri è attiva la procedura per effettuare la preiscrizione aldinecessaria per poter sostenere idi. Già da dicembre è possibile consultare i nuovi bandi di selezione ...

