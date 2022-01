Green pass e viaggi più liberi: si va verso nuove regole (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Green pass e maggiore libertà di circolazione e di viaggio in Ue. Il Consiglio ha aggiornato oggi le raccomandazioni, non vincolanti per gli Stati, secondo le quali i viaggiatori in possesso di un certificato verde valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di circolazione. Le raccomandazioni valgono dal primo febbraio prossimo. Restrizioni da salute e non da area di provenienza In sostanza si dovrebbe passare da un regime di restrizioni basato sull’area di provenienza – come quello che ha caratterizzato l’ultimo biennio – a uno fondato sulla persona e sul suo stato di protezione dal covid, come proposto dalla Commissione europea prima che l’ondata provocata dalle varianti Delta e Omicron congelasse tutto. Il certificato Il certificato di vaccinazione a livello europeo è valido se ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022)e maggiore libertà di circolazione e dio in Ue. Il Consiglio ha aggiornato oggi le raccomandazioni, non vincolanti per gli Stati, secondo le quali iatori in possesso di un certificato verde valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di circolazione. Le raccomandazioni valgono dal primo febbraio prossimo. Restrizioni da salute e non da area di provenienza In sostanza si dovrebbeare da un regime di restrizioni basato sull’area di provenienza – come quello che ha caratterizzato l’ultimo biennio – a uno fondato sulla persona e sul suo stato di protezione dal covid, come proposto dalla Commissione europea prima che l’ondata provocata dalle varianti Delta e Omicron congelasse tutto. Il certificato Il certificato di vaccinazione a livello europeo è valido se ...

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - CottarelliCPI : L’On. Cunial annuncia di 'aver chiamato i carabinieri' dopo essere stata fermata all'ingresso del seggio drive-in p… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - globenoteslive : Covid in Irlanda, il governo toglie le restrizioni: addio a coprifuoco e green pass, riaprono i locali notturni… - MaurizioFuochi : RT @987mies: Letizia #Moratti: 'Il #greenpass può garantire sicurezza'. Carlo #Nordio: 'L'estensione del greenpass è in linea con la Costi… -