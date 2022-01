Crisi dei chip, negli Usa deve intervenire il Congresso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le imprese americane hanno un margine medio di circa cinque giorni negli inventari dei semiconduttori, un livello che le espone ad un rischio preoccupante per la continuità della produzione rispetto agli anni precedenti. È questa la principale conclusione a cui sono arrivate le consultazioni lanciate a settembre 2021 dal Dipartimento del Commercio sulla resilienza di questa ormai filiera strategica. Il chip crunch iniziato nel 2020, a seguito delle chiusure forzate delle attività produttive in tempo di pandemia e del forte rimbalzo della domanda di prodotti high-tech e nell’elettronica di consumo, ha lanciato una nuova riflessione globale sulla tenuta, e struttura, delle catene del valore al punto da mettere in discussione paradigmi di business consolidati, come il just in time. Di fronte alla tempesta perfetta causata da eventi, shock improvvisi e ad ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le imprese americane hanno un margine medio di circa cinque giorniinventari dei semiconduttori, un livello che le espone ad un rischio preoccupante per la continuità della produzione rispetto agli anni precedenti. È questa la principale conclusione a cui sono arrivate le consultazioni lanciate a settembre 2021 dal Dipartimento del Commercio sulla resilienza di questa ormai filiera strategica. Ilcrunch iniziato nel 2020, a seguito delle chiusure forzate delle attività produttive in tempo di pandemia e del forte rimbalzo della domanda di prodotti high-tech e nell’elettronica di consumo, ha lanciato una nuova riflessione globale sulla tenuta, e struttura, delle catene del valore al punto da mettere in discussione paradigmi di business consolidati, come il just in time. Di fronte alla tempesta perfetta causata da eventi, shock improvvisi e ad ...

