Cosa pensa la stampa estera di Draghi al Quirinale? Un massacro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un «eccezionale periodo di stabilità» potrebbe andare in fumo se Mario Draghi diventasse presidente della Repubblica ma se non lo diventasse l’attuale premier ne uscirebbe indebolito. È questo il dilemma di cui in questi giorni ha parlato la stampa estera. Ha iniziato il 20 gennaio il Financial Times con un editoriale in cui ha ricordato i successi di Draghi al governo, dalla vaccinazione di massa all’economia: «Gli italiani hanno visto che il cambiamento è possibile» anche se è ingenuo pensare che l’ex presidente della Bce possa fare miracoli. Financial Times: sì Draghi al Colle oltre il dilemma Questa forte premiership però finisce quando si parla di Draghi come successore di Sergio Mattarella, eventualità che ha creato «turbolenza» perché il governo cadrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un «eccezionale periodo di stabilità» potrebbe andare in fumo se Mariodiventasse presidente della Repubblica ma se non lo diventasse l’attuale premier ne uscirebbe indebolito. È questo il dilemma di cui in questi giorni ha parlato la. Ha iniziato il 20 gennaio il Financial Times con un editoriale in cui ha ricordato i successi dial governo, dalla vaccinazione di massa all’economia: «Gli italiani hanno visto che il cambiamento è possibile» anche se è ingenuore che l’ex presidente della Bce possa fare miracoli. Financial Times: sìal Colle oltre il dilemma Questa forte premiership però finisce quando si parla dicome successore di Sergio Mattarella, eventualità che ha creato «turbolenza» perché il governo cadrebbe ...

