“C’è un soffio di vita soltanto” | domani su Sky la storia di Lucy Salani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, andrà in onda alle 21.15 su Sky Documentaries l’atteso film C’è undi, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolaredi, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in, è testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici delladel Novecento. Il documentario, infatti, racconta un pezzo diitaliana (e non solo) attraverso gli occhi di una ...