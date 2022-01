Attenti a quello che guardano in TV i vostri bambini!

Advertising

TazEly84 : @allegrimarco9 @Icyhun Perdonami ma quanti anni hai?? Ora parlare di molestie è una cosa assurda e infantile. Stat… - CloacaDi : @Majakovsk73 @NewsBattaglie Ma quello da sempre. Non è una novità che i russi non siano post-storici ma attenti al… - cc981980 : @70danielelomon1 @alessan28580338 @cmdotcom Sempre attenti è un parolone, avete avuto problemi con gli stipendi e p… - AleGaetani : ?? Sempre più articoli di giornale raccontano la brutta esperienza vissuta da chi è stato rapinato dopo aver preleva… - Frances07042338 : @chimicartistica @Soleil_Alex_ @solexgf @INFOGF22 @AXBproduction Nn è completo quel post ....sono tre pensieri e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti quello

La Luce di Maria

... per il mio lavoro e perdi tutte le donne, perché non è giusto subireche ho subìto ... contestualizzati e non strumentalizzati:ai processi mediatici' .Il consiglio sarebbe, allora,di richiedere il parere di un tecnico per realizzare le ... Nel secondo caso, invece, dovremmo stareal modo in cui conserviamo il pellet. L'ideale per non ...CAGLIARI. Dopo la vicenda dell'anziana signora derubata in casa da un falso operatore del servizio idrico, Abbanoa consiglia ai clienti «che dovessero notare comportamenti anomali di sedicenti tecnici ...REGGIO EMILIA. «Cosa vuol dire essere il figlio di Paolo Bellini? Sicuramente aver avuto una vita difficile. Vuol dire che non hai più paura di niente, dopo che hai conosciuto il diavolo». Il battesim ...