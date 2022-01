Vlahovic è un colpo politico, con lui Allegri può uscire dall’interregno (Di martedì 25 gennaio 2022) Qualche mese fa ci eravamo interrogati sulle ragioni alla base della scelta di Allegri di rifiutare la panchina del Real Madrid per tornare su quella della Juventus. Una scelta che ci appariva (e tuttora per certi versi ci appare) come fuori da qualsiasi logica. Allegri tornava a mettere la faccia su un progetto che aveva in larga parte addirittura osteggiato, manifestando delle divergenze con chi l’aveva gestito. Un progetto sulla strada di un fallimento annunciato, che pagava, dopo diversi anni, lo scotto di una serie di scelte sbagliate. Di fatti, all’allenatore livornese veniva chiesto di riqualificarsi in Champions con una squadra che l’anno prima era riuscita fortunosamente a farlo solo grazie al suicidio clamoroso del Napoli di Gattuso. Con la differenza non da poco che in quella squadra giocava Ronaldo, uno che da solo fa 40 gol all’anno. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Qualche mese fa ci eravamo interrogati sulle ragioni alla base della scelta didi rifiutare la panchina del Real Madrid per tornare su quella della Juventus. Una scelta che ci appariva (e tuttora per certi versi ci appare) come fuori da qualsiasi logica.tornava a mettere la faccia su un progetto che aveva in larga parte addirittura osteggiato, manifestando delle divergenze con chi l’aveva gestito. Un progetto sulla strada di un fallimento annunciato, che pagava, dopo diversi anni, lo scotto di una serie di scelte sbagliate. Di fatti, all’allenatore livornese veniva chiesto di riqualificarsi in Champions con una squadra che l’anno prima era riuscita fortunosamente a farlo solo grazie al suicidio clamoroso del Napoli di Gattuso. Con la differenza non da poco che in quella squadra giocava Ronaldo, uno che da solo fa 40 gol all’anno. ...

