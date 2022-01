Treno deragliato a Pioltello | il processo rinviato a febbraio

(Di martedì 25 gennaio 2022) È stato, per un impedimento del giudice, ilmilanese per il disastro ferroviario di(Milano) nel quale esattamente quattro anni fa, il 25 gennaio 2018, in seguito al ...

La Provincia di Cremona e Crema

È stato rinviato, per un impedimento del giudice, il processo milanese per il disastro ferroviario di Pioltello (Milano) nel quale esattamente quattro anni fa, il 25 gennaio 2018, in seguito al ...Leggi anche Sassi sulla ferrovia,deraglia a Cedegoloa Cedegolo, la galleria ha evitato il peggioa Cedegolo: allo studio la salute della roccia Cedegolo, ...A quattro anni esatti dal deragliamento del treno a Pioltello, il processo è stato rinviato: si tornerà in aula il prossimo 8 febbraio ...Pierangela Tadini, 50 anni, morì sotto gli occhi della figlia che viaggiava con lei, Ida Milanesi, 61 anni, era medico al prestigioso istituto neurologico Carlo Besta di Milano ...