Sampdoria, accordo con il Colonia per la cessione di Chabot: le ultime

Calciomercato Sampdoria: Chabot verso il Colonia. accordo trovato con i tedesci per il difensore blucerchiato Un altro calciatore è pronto a salutare la Sampdoria. Julian Chabot, difensore tedesco, è pronto a iniziare la sua avventura al Colonia. Il club tedesco ha trovato la quadra su tutti i punti con la Sampdoria, che comunque considerava già chiusa la trattativa dopo il secondo e ultimo rilancio effettuato nella giornata di ieri. Il tedesco è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria accordo Gosens - Inter, accelerata alla trattativa. Sensi - Samp, è fatta: le news di calciomercato ... guardando anche in ottica futura visto che non c'è ancora l'accordo per il rinnovo di Perisic. ...c'è il via libera Intanto l'Inter ha dato il via libera per la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria ...

Calciomercato Sassuolo, accordo con la Roma per Ciervo ... in arrivo il giovane Ciervo: accordo raggiunto con la Roma per il trasferimento Il Sassuolo ha ... Ciervo, in prestito alla Sampdoria nella prima parte della stagione, si trasferirà ...

Sampdoria, accordo con il Colonia per la cessione di Chabot: le ultime Calcio News 24 JUVENTUS, ACCORDO CON L'AJAX PER IHATTAREN - Sportmediaset Il calciatore, dopo l'interruzione volontaria del prestito con la Sampdoria, torna in Eredivisie in prestito. Tra i bianconeri e gli olandesi è stato trovato l'accordo sulla base di un prestito con di ...

Chabot verso il Colonia: accordo trovato per il difensore della Sampdoria ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sampdoria: Chabot verso il Colonia: accordo trovato per il difensore blucerchiato Un altro calciatore è pronto a salutare la Sampdoria. Ju ...

