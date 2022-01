Repubblica – De Laurentiis taglia gli ingaggi | ci sarà solo un’eccezione

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 gennaio 2022) Aurelio Deglidel Napoli. Il presidente della SSCN vuole ridurre gli stipendi di almeno il 30%. Il pensiero del presidente è chiaro: il Covid 19 e la mancata Champions League hanno impedito al club di fare introiti, i bilanci sono in rosso, quindi bisogna risparmiare. Così a fine stagione si medita l’addio di calciatori come Ghoulam e Mertens, entrambi a parametro zero. Per il belga si può discutere del rinnovo, ma a cifre nettamente più basse. “Glidel belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili per Dee il difficile ricambio — pure generazionale — nello spogliatoio non può essere più rimandato” scrive. Koulibaly resta al Napoli? Il quotidiano aggiunge: “L’unica eccezione si profila per Kalidou ...