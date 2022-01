Regioni tutte d'accordo: 'Basta con il sistema dei colori'. Perfino Galli concorda (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutti concordano nel dire Basta al sistema dei colori delle Regioni . Perfino Massimo Galli, come riporta Tgcom24 . Regioni, i presidenti: 'Basta col sistema dei colori' Per i presidenti delle Regioni è tempo di dire Basta al sistema dei colori per 'procedere rapidamente verso una normalizzazione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Tuttino nel direaldeidelleMassimo, come riporta Tgcom24 ., i presidenti: 'coldei' Per i presidenti delleè tempo di direaldeiper 'procedere rapidamente verso una normalizzazione della ...

