**Quirinale: Letta, 'al c.destra dico, non provate a dividere il Paese con nome divisivo'** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - Un accordo con Salvini e il centrodestra? "Lo spero, è necessario, senza un accordo il presidente non può essere eletto". Lo ha detto Enrico Letta a Cnbc. "Per questo dico, non fatelo. Non provate a dividere il Paese proponendo una candidatura divisiva. E' importante trovare un uomo o una donna come Mattarella, molto inclusivo, capace di unificare il Paese. Questo è il nostro approccio", ha sottolineato il leader del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - Un accordo con Salvini e il centro? "Lo spero, è necessario, senza un accordo il presidente non può essere eletto". Lo ha detto Enricoa Cnbc. "Per questo, non fatelo. Nonilproponendo una candidatura divisiva. E' importante trovare un uomo o una donna come Mattarella, molto inclusivo, capace di unificare il. Questo è il nostro approccio", ha sottolineato il leader del Pd.

